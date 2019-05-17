Порошенко освободил Геращенко с должности представителя Украины в ТКГ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ Об освобождении Ирины Геращенко от выполнения обязанностей Уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий текст указа №253/2019 размещен на сайте главы государства, передает УНН.
"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей Уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в указе президента Украины.
"В связи с этим признать утратившим силу статью 1 Указа Президента Украины от 17 июня 2014 № 533" Об Уполномоченном Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - добавляется в тексте документа.
Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении от должностей нескольких человек.
Так, Порошенко освободил Ростислава Павленко и Сергея Березенко от должности своих внештатных советников. В частности, он освободил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. Кроме этого, были освобождены Олег Медведев от выполнения обязанностей советника Президента Украины, а также Юрий Бирюков с должности советника президента. В частности, был подписан указ об освобождении от должности посла Украины в Китайской Народной Республике.
Вчера, 16 мая, Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.