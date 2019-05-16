Порошенко звільнив заступника голови АП Єлісєєва

КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент Петро Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента, який подав Порошенку прохання про відставку в четвер після оголошення дати інавгурації Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ президента №231, опублікований ввечері в четвер на сайті президента.