Порошенко звільнив заступника голови АП Єлісєєва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент Петро Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента, який подав Порошенку прохання про відставку в четвер після оголошення дати інавгурації Володимира Зеленського. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ президента №231, опублікований ввечері в четвер на сайті президента.
"Звільнити Єлісєєва Костянтина Петровича з посади заступника глави Адміністрації президента України", - сказано в ньому.
Єлісєєв був заступником голови Адміністрації президента з 15 липня 2015 року.
Нагадаємо, заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв підтвердив, що подав у відставку. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.
На питання ведучого, чи справді той подав у відставку, Єлісєєв відповів: "Так, ця інформація відповідає дійсності".
"Сьогодні, коли стала відома дата інавгурації, я подав президенту прохання про відставку. У такий спосіб я хочу очистити простір для нової команди", - зазначив Єлісєєв.