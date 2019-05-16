Порошенко уволил заместителя главы АП Елисеева
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Петр Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента, который подал Порошенко прошение об отставке в четверг после объявления даты инаугурации Владимира Зеленского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ президента №231, опубликованный вечером в четверг на сайте президента.
"Освободить Елисеева Константина Петровича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", - сказано в нем.
Елисеев был заместителем главы Администрации президента с 15 июля 2015 года.
Напомним, заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев подтвердил, что подал в отставку. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
На вопрос ведущего, действительно ли тот подал в отставку, Елисеев ответил: "Да, эта информация соответствует действительности".
"Сегодня, когда стала известна дата инаугурации, я подал президенту прошение об отставке. Таким образом я хочу очистить пространство для новой команды", - отметил Елисеев.