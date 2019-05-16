Єлісєєв пояснив, чому подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв підтвердив, що подав у відставку. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
На питання ведучого, чи справді той подав у відставку, Єлісєєв відповів: "Так, ця інформація відповідає дійсності".
"Сьогодні, коли стала відома дата інавгурації, я подав Президенту прохання про відставку. У такий спосіб я хочу очистити простір для нової команди", - зазначив Єлісєєв.
Раніше УНН повідомив, що заступник голови АП попросив про відставку.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.