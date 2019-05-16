Заступник голови АП попросив про відставку – джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв подав заяву на звільнення. Про це УНН повідомило джерело в АП.
"Подав заяву на звільнення", - повідомив співрозмовник УНН, коментуючи інформацію про відставку Єлісєєва.
Крім того, в АП не виключають, що заяву невдовзі може задовольнити чинний Президент України.
Нагадаємо, Єлісєєв займався зовнішньою політикою. Його призначили на посаду у липні 2015 року.
Як повідомляв УНН, представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.