Заместитель главы АП попросил об отставке - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев подал заявление на увольнение. Об этом УНН сообщил источник в АП.
"Подал заявление об увольнении", - сообщил собеседник УНН, комментируя информацию об отставке Елисеева.
Кроме того, в АП не исключают, что заявление вскоре может удовлетворить действующий Президент Украины.
Напомним, Елисеев занимался внешней политикой. Его назначили на должность в июле 2015 года.
Как сообщал УНН, представитель гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко написала заявление о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров.