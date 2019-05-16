Елисеев объяснил, почему подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев подтвердил, что подал в отставку. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
На вопрос ведущего, действительно ли тот подал в отставку, Елисеев ответил: "Да, эта информация соответствует действительности".
"Сегодня, когда стала известна дата инаугурации, я подал Президенту прошение об отставке. Таким образом я хочу очистить пространство для новой команды", - отметил Елисеев.
Ранее УНН сообщил, что заместитель главы АП попросил об отставке.
Напомним, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.