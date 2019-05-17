Президент звільнив Дьоміна з посади посла в КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади посла України в Китайській Народній Республіці. Відповідний текст указу №241/2019 розміщений на сайті голови держави, передає УНН.
"Звільнити Дьоміна Олега Олексійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці", - йдеться у тексті наказу.
Нагадаємо, вчора, 16 травня, Президент Петро Порошенко звільнив надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ісландія Андрія Олефірова.
Сьогодні Порошенко звільнив Медведєва Олега Олександровича від виконання обов’язків Радника Президента України.