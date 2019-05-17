Президент звільнив Медведєва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент Петро Порошенко звільнив Медведєва Олега Олександровича від виконання обов’язків Радника Президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ президента № 185/2019, опублікований на сайті президента.
“Увільнити Медведєва Олега Олександровича від виконання обов’язків Радника Президента України (поза штатом)”, — сказано в указі.
Указ № 185/2019 про звільнення Олега Медведєва оприлюднено сьогодні на сайті президента, дата звільнення в документі зазначена 3 травня.
Як повідомляв УНН, Порошенко звільнив заступника голови АП Єлісєєва.
Нагадаємо, глава АП України Ігор Райнін написав заяву про відставку.