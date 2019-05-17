Президент уволил Медведева
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Петр Порошенко освободил Медведева Олега Александровича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ президента № 185/2019, опубликован на сайте президента.
"Освободить Медведева Олега Александровича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.
Указ № 185/2019 об увольнении Олега Медведева опубликовано сегодня на сайте президента, дата увольнения в документе указана 3 мая.
Как сообщал УНН, Порошенко уволил заместителя главы АП Елисеева.
Напомним, глава АП Украины Игорь Райнин написал заявление об отставке.