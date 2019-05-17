Глава АП пішов у відставку - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Глава АП України Ігор Райнін написав заяву про відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в АП.
Джерела також повідомили, що перший заступник глави Адміністрації Президента Віталій Ковальчук подав у відставку. Причиною стало те, що призначили дату інавгурації.
Як повідомляв УНН, представник Президента в Верховній Раді Ірина Луценко написала заяву про складання своїх повноважень.
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Як повідомляв УНН, вчора стало відомо, що заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв подав заяву на звільнення. Пізніше стало відомо, що Порошенко звільнив заступника глави АП Єлісєєва.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.