Еще один заместитель главы АП подал в отставку - источник

Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку. Причиной стало то, что назначили дату инаугурации.



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Как сообщал УНН, вчера стало известно, что заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев подал заявление на увольнение. Позже стало известно, что Порошенко уволил заместителя главы АП Елисеева.



Напомним, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.