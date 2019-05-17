Ще один заступник голови АП подав у відставку - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Перший заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук подав у відставку. Про це УНН повідомили джерела у Адміністрації президента.
Перший заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук подав у відставку. Причиною стало те, що призначили дату інавгурації.
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Як повідомляв УНН, вчора стало відомо, що заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв подав заяву на звільнення. Пізніше стало відомо, що Порошенко звільнив заступника голови АП Єлісєєва.
Нагадаємо, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.