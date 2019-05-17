В пресс-службе СНБО пока не знают об отставке Турчинова
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Информация о возможной отставке секретаря СНБО Александра Турчинова в пресс-службе ведомства пока нет. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.
"У нас об этом нет никакой информации", - отметили в пресс-службе СНБО.
Напомним, сегодня представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко написала заявление о сложении своих полномочий.
Кроме того, сегодня же первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку.