Луценко подала у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко написала заяву про складення своїх повноважень. Про це вона повідомила під час брифінгу, передає УНН.
"Я подала президенту України Петру Порошенко заяву, щоб він звільнив мене з цієї посади", - сказала Луценко.
Після цього вона прозвітувала про свою роботу на посаді представника Президента у парламенті.
Нагадаємо, Верховна Рада України призначила дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на 20 травня.
Додамо, Президент Петро Порошенко у квітні 2017 року призначив Ірину Луценко представником Президента України у Верховній Раді.