Луценко подала в отставку

"Я подала президенту Украины Петру Порошенко заявление, чтобы он освободил меня от этой должности", - сказала Луценко.

После этого она отчиталась о своей работе в должности представителя Президента в парламенте.



Напомним, Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая.



Добавим, Президент Петр Порошенко в апреле 2017 назначил Ирину Луценко представителем Президента Украины в Верховной Раде.