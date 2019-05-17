Луценко подала в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко написала заявление о сложении своих полномочий. Об этом она сообщила во время брифинга, передает УНН.
"Я подала президенту Украины Петру Порошенко заявление, чтобы он освободил меня от этой должности", - сказала Луценко.
После этого она отчиталась о своей работе в должности представителя Президента в парламенте.
Напомним, Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая.
Добавим, Президент Петр Порошенко в апреле 2017 назначил Ирину Луценко представителем Президента Украины в Верховной Раде.