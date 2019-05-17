Глава АП Украины ушел в отставку – источник

Источники также сообщили, что первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук подал в отставку. Причиной стало то, что назначили дату инаугурации.



Как сообщал УНН, представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко написала заявление о сложении своих полномочий.



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Как сообщал УНН, вчера стало известно, что заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев подал заявление на увольнение. Позже стало известно, что Порошенко уволил заместителя главы АП Елисеева.

Напомним, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.