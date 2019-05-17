Президент уволил Демина с должности посла в КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении от должности посла Украины в Китайской Народной Республике. Соответствующий текст указа №241/2019 размещен на сайте главы государства, передает УНН.
"Освободить Демина Олега Алексеевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в тексте указа.
Напомним, вчера, 16 мая, Президент Петр Порошенко уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия Андрея Олефирова.
Сегодня Порошенко уволил Медведева Олега Александровича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины.