Президент уволил Демина с должности посла в КНР

"Освободить Демина Олега Алексеевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в тексте указа.

Напомним, вчера, 16 мая, Президент Петр Порошенко уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия Андрея Олефирова.

Сегодня Порошенко уволил Медведева Олега Александровича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины.