Порошенко звільнив посла України у Фінляндії і Ісландії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент Петро Порошенко звільнив надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ісландія Андрія Олефірова. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ президента №232, опублікований ввечері в четвер на сайті президента.
"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону України "Про дипломатичну службу України" прийняти відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України у Фінляндській Республіці та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ісландія за сумісництвом ОЛЕФІРОВА Андрія Володимировича", йдеться в указі президента.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко звільнив Костянтина Єлісєєва з посади заступника голови Адміністрації президента, який подав Порошенку прохання про відставку в четвер після оголошення дати інавгурації Володимира Зеленського.