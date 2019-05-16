Порошенко уволил посла Украины в Финляндии и Исландии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45081 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 67784 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 84338 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 96906 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123483 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111770 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137874 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144664 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Порошенко уволил посла Украины в Финляндии и Исландии

Порошенко уволил посла Украины в Финляндии и Исландии

Киев  •  УНН

 • 8838 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Петр Порошенко освободил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия Андрея Олефирова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ президента №232, опубликованный вечером в четверг на сайте президента.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины" О дипломатической службе Украины "принять отставку Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Финляндской Республике и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефиров Андрея Владимировича", говорится в указе президента.

Напомним, президент Петр Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента, подал Порошенко прошение об отставке в четверг после объявления даты инаугурации Владимира Зеленского.

Украинские Национальные Новости

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