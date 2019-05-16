Порошенко уволил посла Украины в Финляндии и Исландии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Президент Петр Порошенко освободил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия Андрея Олефирова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ президента №232, опубликованный вечером в четверг на сайте президента.
"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины" О дипломатической службе Украины "принять отставку Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Финляндской Республике и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефиров Андрея Владимировича", говорится в указе президента.
Напомним, президент Петр Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента, подал Порошенко прошение об отставке в четверг после объявления даты инаугурации Владимира Зеленского.