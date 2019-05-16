Порошенко уволил посла Украины в Финляндии и Исландии

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины" О дипломатической службе Украины "принять отставку Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Финляндской Республике и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефиров Андрея Владимировича", говорится в указе президента.

Напомним, президент Петр Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента, подал Порошенко прошение об отставке в четверг после объявления даты инаугурации Владимира Зеленского.