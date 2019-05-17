Президент звільнив двох позаштатних радників Павленка і Березенка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав укази про звільнення Ростислава Павленка і Сергія Березенка з посади своїх позаштатних радників. Відповідні тексти указів №243/2019 і 246/2019 відповідно розміщені на сайті голови держави, передає УНН.
Згідно з указом №243/2019, голова держави звільнив Ростислава Павленка від виконання обов’язків радника Президента України (поза штатом).
При цьому указом №246/2019 Порошенко звільнив Сергія Березенка від виконання обов’язків радника Президента України (поза штатом).
Нагадаємо, сьогодня Порошенко звільнив Олега Медведєва від виконання обов’язків радника Президента України.