Президент уволил двух внештатных советников Павленко и Березенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об увольнении Ростислава Павленко и Сергея Березенко от должности своих внештатных советников. Соответствующие тексты указов №243 / 2019 и 246/2019 соответственно размещены на сайте Главы государства, передает УНН.
Согласно указу №243/2019, Глава государства освободил Ростислава Павленко от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата).
При этом указом №246/2019 Порошенко уволил Сергея Березенко от выполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата).
Напомним, сегодня же Порошенко освободил Олега Медведева от выполнения обязанностей советника Президента Украины.