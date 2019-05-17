Президент уволил двух внештатных советников Павленко и Березенко

Согласно указу №243/2019, Глава государства освободил Ростислава Павленко от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата).

При этом указом №246/2019 Порошенко уволил Сергея Березенко от выполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата).

Напомним, сегодня же Порошенко освободил Олега Медведева от выполнения обязанностей советника Президента Украины.