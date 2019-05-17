Порошенко змінив керівника Націнституту стратегічних досліджень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень, призначивши Василя Яблонського т.в.о. директора. Відповідні тексти указів №244/2019 і 245/2019 розміщені на сайті голови держави, передає УНН.
Згідно з указом №244/2019, Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень згідно з поданою ним заявою.
Наказом №245/2019 голова держави доручив тимчасово покласти виконання обов’язків директора Національного інституту стратегічних досліджень на Василя Яблонського – першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав укази про звільнення Ростислава Павленка і Сергія Березенка з посади своїх позаштатних радників.