Порошенко сменил руководителя Нацинститута стратегических исследований

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45046 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 67705 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 84251 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 96831 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123482 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111770 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137874 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144664 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Порошенко сменил руководителя Нацинститута стратегических исследований

Порошенко сменил руководителя Нацинститута стратегических исследований

Киев  •  УНН

 • 10631 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко освободил Ростислава Павленко от должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. Соответствующие тексты указов №244 / 2019 и 245/2019 размещены на сайте Главы государства, передает УНН.

Согласно указу №244 / 2019, Порошенко освободил Ростислава Павленко от должности директора Национального института стратегических исследований согласно поданному им заявлению.

Приказом №245 / 2019 Глава государства поручил временно возложить исполнение обязанностей директора Национального института стратегических исследований на Василия Яблонского - первого заместителя директора Национального института стратегических исследований.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об освобождении Ростислава Павленко и Сергея Березенко от должности своих внештатных советников.

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