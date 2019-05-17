Порошенко сменил руководителя Нацинститута стратегических исследований

Согласно указу №244 / 2019, Порошенко освободил Ростислава Павленко от должности директора Национального института стратегических исследований согласно поданному им заявлению.

Приказом №245 / 2019 Глава государства поручил временно возложить исполнение обязанностей директора Национального института стратегических исследований на Василия Яблонского - первого заместителя директора Национального института стратегических исследований.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об освобождении Ростислава Павленко и Сергея Березенко от должности своих внештатных советников.