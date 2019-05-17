Порошенко сменил руководителя Нацинститута стратегических исследований
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко освободил Ростислава Павленко от должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. Соответствующие тексты указов №244 / 2019 и 245/2019 размещены на сайте Главы государства, передает УНН.
Согласно указу №244 / 2019, Порошенко освободил Ростислава Павленко от должности директора Национального института стратегических исследований согласно поданному им заявлению.
Приказом №245 / 2019 Глава государства поручил временно возложить исполнение обязанностей директора Национального института стратегических исследований на Василия Яблонского - первого заместителя директора Национального института стратегических исследований.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об освобождении Ростислава Павленко и Сергея Березенко от должности своих внештатных советников.