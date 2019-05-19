Марчук залишив ТКГ по врегулюванню конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Колишній глава СБУ і Міністерства оборони, екс-секретар РНБО Євген Марчук припинив свою діяльність у тристоронній контактній групі (ТКГ) по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Марчука у Facebook.
“Друзі, маю повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 травня Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів. А ввечері 17 травня Президент України Петро Порошенко підписав указ “Про увільнення Ірини Геращенко від виконання обов’язків Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях”.
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Раніше Марчук пояснив нарощення товарообігу з Росією.