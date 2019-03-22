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Марчук пояснив нарощення товарообігу з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Росія веде активну торгівлю з окупованими територіями України, але в усіх міжнародних організаціях вказує ці території як частину України. За попередніми розрахунками, це більше мільярда доларів в рік. Про це заявив представник України у тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук під час спільного брифінгу з першим заступником голови Верховної Ради, представником України в гуманітарній підгрупі ТКГ Іриною Геращенко, передає кореспондент УНН.

Марчук пояснив нарощення товарообігу з Росією

"Сьогодні російська сторона в односторонньому порядку контролює державного кордону 409 км 700 м, але вона контролює і митний кордон, що також треба враховувати", - сказав Марчук.

Він нагадав, що це ще й означає, що з українського митного кордону також вилучено 409 км 700 м. Російська сторона, зазначив представник України у ТКГ, окрім боєприпасів і всього необхідного для війни, поставляє на окуповані території величезну кількість різного роду товарів.

"Але в Міжнародну організацію торгівлі Росія вказує – Україна. Вони не вказують, що тимчасово окупована територія України. Таким чином, по даних, які зводить Міжнародна організація торгівлі, виходить так, що збільшується товарообмін між Україною і Росією, а не вказується, що це збільшення у значній мірі відбувається за рахунок того, що РФ поставляє сотні тисяч тонн різного продовольства на тимчасово окуповані території, не зважаючи вже про те, що ніяких митних зборів і ніяких надходжень до державного українського бюджету немає. За попередніми розрахунками, це більше мільярда доларів в рік – оцей кусок митного кордону вилучений з загального українського митного кордону", - заявив Марчук.

Нагадаємо, за даними НБУ, частка Росії у загальному українському імпорті товарів за рік знизилася з 14,5% до 14,2%.

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