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Частка Росії в імпорті товарів до України впала до 14,2%

Частка Росії в імпорті товарів до України впала до 14,2%

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Частка Російської Федерації у загальному українському імпорті товарів за рік знизилася з 14,5% до 14,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.

"Попри нарощення імпорту з країн ЄС (на 12,4%), їх частка зменшилася із 37,2% до 36,6%. Частка Росії також знизилася з 14,5% до 14,2%", - повідомили у НБУ.

Найбільше за минулий рік зріс імпорт товарів із країн Азії (на 27,3%), у результаті їх частка збільшилася з 20,1% у 2017 році до 22,4% у 2018 році.

Що стосується експорту товарів, то тут також зафіксовано скорочення частки Росії у загальному обсязі.

"Частка країн ЄС у загальному експорті товарів зросла до 37,6% (порівняно з 35,6% у 2017 році). Водночас частка країн Азії скоротилася з 32,4% до 31,5%, а частка Росії – з 8,5% до 7,0%", - додали у НБУ.

Нагадаємо, експорт товарів з України за рік зріс на 9,2% - до 43,3 млрд дол. При цьому Україна за рік наростила імпорт товарів на 14% - до 56,3 млрд дол.

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