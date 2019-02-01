Україна за рік наростила імпорт товарів на 14%

"Імпорт товарів за рік зріс суттєвіше за експорт – на 14,0% до 56,3 млрд дол. США", - повідомили у НБУ.

Як зазначається, енергетичний імпорт збільшився на 15,0%, насамперед унаслідок вищих світових цін на енергоносії. Неенергетичний імпорт зріс на 13,7%. Зокрема, під впливом стійкого внутрішнього попиту високими темпами продовжував зростати імпорт продукції машинобудування (на 17,8%), продовольчих та промислових товарів (на 17,6% та 21% відповідно).

Найбільше за минулий рік зріс імпорт товарів із країн Азії (на 27,3%), у результаті їх частка збільшилася з 20,1% у 2017 році до 22,4% у 2018 році.

Водночас попри нарощення імпорту з країн ЄС (на 12,4%) їх частка зменшилася із 37,2% до 36,6%. Частка Росії також знизилася з 14,5% до 14,2%.

Зростання імпорту послуг було дещо повільнішим (8,0%) та забезпечувалося збільшенням витрат подорожуючих за кордон українців та вищим попитом на транспортні та інші ділові послуги. У 2018 році збільшився обсяг експорту послуг (на 10,6%), насамперед за рахунок послуг ІТ-сектора, переробки давальницької сировини та надання послуг у сфері туризму. У результаті профіцит торгівлі послугами збільшився до 1,5 млрд дол. США, вказали у Нацбанку.

Нагадаємо, експорт товарів з України за рік зріс на 9,2% - до 43,3 млрд дол. США.