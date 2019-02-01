"Експорт товарів за рік зріс на 9,2% до 43,3 млрд дол. США", - повідомили у НБУ.

Продаж продовольчих товарів за кордон, як зазначається, збільшився на 4,8%, насамперед завдяки високому врожаю зернових – вартісні обсяги поставок зернових культур зросли на 11,4%. Експорт чорних і кольорових металів збільшився на 15,3% р/р завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі, додали у Нацбанку.

Найсуттєвіше у 2018 році збільшилися поставки української продукції до країн ЄС – на 15,5%.

"Як наслідок, частка країн ЄС у загальному експорті товарів зросла до 37,6% (порівняно з 35,6% у 2017 році). Водночас частка країн Азії скоротилася з 32,4% до 31,5%, а частка Росії – з 8,5% до 7,0%", - додали у НБУ.

У 2018 році також збільшився обсяг експорту послуг (на 10,6%), насамперед за рахунок послуг ІТ-сектора, переробки давальницької сировини та надання послуг у сфері туризму. Зростання імпорту послуг було дещо повільнішим (8,0%) та забезпечувалося збільшенням витрат подорожуючих за кордон українців та вищим попитом на транспортні та інші ділові послуги. У результаті профіцит торгівлі послугами збільшився до 1,5 млрд дол. США, вказали у Нацбанку.

Нагадаємо, за 11 місяців 2018 року проти аналогічного періоду у 2017 року експорт товарів збільшився на 9,9% та становив 43,2 млрд доларів.