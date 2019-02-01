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Экспорт товаров за год вырос на 9,2%

Экспорт товаров за год вырос на 9,2%

Киев  •  УНН

 • 8826 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Экспорт товаров из Украины за год вырос на 9,2% - до 43,3 млрд долл. США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Экспорт товаров за год вырос на 9,2% до 43,3 млрд долл. США", - сообщили в НБУ.

Продажа продовольственных товаров за границу, как отмечается, увеличился на 4,8%, прежде всего благодаря высокому урожаю зерновых - стоимостные объемы поставок зерновых культур выросли на 11,4%. Экспорт черных и цветных металлов увеличился на 15,3% г/г благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре, добавили в Нацбанке.

Наиболее существенно в 2018 году увеличились поставки украинской продукции в страны ЕС - на 15,5%.

"Как следствие, доля стран ЕС в общем экспорте товаров выросла до 37,6% (по сравнению с 35,6% в 2017 году). В то же время доля стран Азии сократилась с 32,4% до 31,5%, а доля России - с 8,5% до 7,0%", - добавили в НБУ.

В 2018 году также увеличился объем экспорта услуг (на 10,6%), прежде всего за счет услуг ІТ-сектора, переработки давальческого сырья и предоставления услуг в сфере туризма. Рост импорта услуг был несколько медленнее (8,0%) и обеспечивался увеличением расходов выезжающих за границу украинцев и более высоким спросом на транспортные и другие деловые услуги. В результате профицит торговли услугами увеличился до 1,5 млрд долл. США, указали в Нацбанке.

Напомним, за 11 месяцев 2018 против аналогичного периода в 2017 экспорт товаров увеличился на 9,9% и составил 43200000000 долларов.

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