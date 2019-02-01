Украина за год нарастила импорт товаров на 14%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина за год нарастила импорт товаров на 14% - до 56,3 млрд долл. США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
"Импорт товаров за год вырос существеннее экспорта - на 14,0% до 56,3 млрд долл. США", - сообщили в НБУ.
Как отмечается, энергетический импорт увеличился на 15,0%, прежде всего вследствие более высоких мировых цен на энергоносители. Неэнергетический импорт вырос на 13,7%. В частности, под влиянием устойчивого внутреннего спроса высокими темпами продолжал расти импорт продукции машиностроения (на 17,8%), продовольственных и промышленных товаров (на 17,6% и 21% соответственно).
Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран Азии (на 27,3%), в результате их доля увеличилась с 20,1% в 2017 году до 22,4% в 2018 году.
В то же время несмотря на наращивание импорта из стран ЕС (на 12,4%) их доля уменьшилась с 37,2% до 36,6%. Доля России также снизилась с 14,5% до 14,2%.
Рост импорта услуг был несколько медленнее (8,0%) и обеспечивался увеличением расходов выезжающих за границу украинцев и более высоким спросом на транспортные и другие деловые услуги. В 2018 году увеличился объем экспорта услуг (на 10,6%), прежде всего за счет услуг ІТ-сектора, переработки давальческого сырья и предоставления услуг в сфере туризма. В результате профицит торговли услугами увеличился до 1,5 млрд долл. США, указали в Нацбанке.
Напомним, экспорт товаров из Украины за год вырос на 9,2% - до 43,3 млрд долл. США.