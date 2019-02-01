Доля России в импорте товаров в Украину упала до 14,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Доля Российской Федерации в общем украинском импорте товаров за год снизилась с 14,5% до 14,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
"Несмотря на наращивание импорта из стран ЕС (на 12,4%), их доля уменьшилась с 37,2% до 36,6%. Доля России также снизилась с 14,5% до 14,2%", - сообщили в НБУ.
Больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран Азии (на 27,3%), в результате их доля увеличилась с 20,1% в 2017 году до 22,4% в 2018 году.
Что касается экспорта товаров, то здесь также зафиксировано сокращение доли России в общем объеме.
"Доля стран ЕС в общем экспорте товаров выросла до 37,6% (по сравнению с 35,6% в 2017 году). В то же время доля стран Азии сократилась с 32,4% до 31,5%, а доля России - с 8,5 % до 7,0%", - добавили в НБУ.
Напомним, экспорт товаров из Украины за год вырос на 9,2% - до 43,3 млрд долл. При этом Украина за год нарастила импорт товаров на 14% - до 56,3 млрд долл.