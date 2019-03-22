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Марчук пояснил наращивание товарооборота с Россией

Киев • УНН

 • 13228 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Россия ведет активную торговлю с оккупированными территориями Украины, но во всех международных организациях указывает эти территории как часть Украины. По предварительным подсчетам, это более миллиарда долларов в год. Об этом заявил представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук во время совместного брифинга с первым заместителем председателя Верховной Рады, представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ириной Геращенко, передает корреспондент УНН.

Марчук пояснил наращивание товарооборота с Россией

"Сегодня российская сторона в одностороннем порядке контролирует государственной границы 409 км 700 м, но она контролирует и таможенную границу, что также надо учитывать", - сказал Марчук.

Он напомнил, что это еще и означает, что с украинской таможенной границы также изъято 409 км 700 м. Российская сторона, отметил представитель Украины в ТКГ, кроме боеприпасов и всего необходимого для войны, поставляет на оккупированные территории огромное количество различного рода товаров.

"Но в Международную организацию торговли Россия указывает - Украина. Они не указывают, что временно оккупированная территория Украины. Таким образом, по данным, которые сводит Международная организация торговли, получается так, что увеличивается товарообмен между Украиной и Россией, а не указывается, что это увеличение в значительной степени происходит за счет того, что РФ поставляет сотни тысяч тонн различного продовольствия на временно оккупированные территории, несмотря уже о том, что никаких таможенных пошлин и никаких поступлений в государственный украинский бюджет нет. По предварительным подсчетам, это более миллиарда долларов в год - этот кусок таможенной границы изъят из общей украинской таможенной границы", - заявил Марчук.

Напомним, по данным НБУ, доля России в общем украинском импорте товаров за год снизилась с 14,5% до 14,2%.

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