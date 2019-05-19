Марчук покинул ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Бывший глава СБУ и Министерства обороны, экс-секретарь СНБО Евгений Марчук прекратил свою деятельность в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Марчука в Facebook.
"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019 года, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 мая Ирина Геращенко написала заявление о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров. А вечером 17 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об освобождении Ирины Геращенко от выполнения обязанностей Уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".
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Ранее Марчук пояснил наращивание товарооборота с Россией.