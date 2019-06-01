Скоро президент представить нову команду переговорників від України у Мінську - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Наступного тижня президент України Володимир Зеленський представить нову команду переговорників від України в мінській тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі. Про це в інтерв’ю “Радіо НВ” повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, повідомляє УНН.
“Мінський майданчик поновить свою роботу. Наскільки я розумію, 5 червня це відбудеться”, — повідомив міністр.
На запитання ведучоі, хто туди поїде, Павло Клімкін відповів: “Буде призначена нова команда. Вона буде , відповідно, представлена наступного тижня, оскільки це зробить президент, я просто не буду це робити. Ви там побачите деякі знайомі обличчя, деякі, можливо, нові”.
Як повідомляв УНН, глава держави пропонує законодавчо закріпити спецдільниці для військових.