Глава держави пропонує законодавчо закріпити спецдільниці для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пропонує законодавчо закріпити створення спецдільниць для голосування в місцях тимчасової дислокації військових частин. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”, яке цитує коментар Адміністрації президента.
В Адміністрації президента повідомили, що він вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект “Про внесення змін до закону України „Про вибори народних депутатів України“ щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців”.
Як зазначається, документ пропонує закріпити в законі положення щодо можливості утворення у виняткових випадках Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства оборони України спеціальних виборчих дільниць у місцях тимчасової дислокації військових частин (підрозділів, органів) Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які виконують завдання за призначенням поза межами місць постійної дислокації.
В АП вказали, що йдеться насамперед про тих, хто виконує завдання за призначенням в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях.
Нагадуємо, Разумков заявив, що не згодний з позицією Шефіра щодо мовного закону.