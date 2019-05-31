Разумков заявив, що не згодний з позицією Шефіра щодо мовного закону

“В цих аспектах — це особиста позиція Шефіра. Я, наприклад, з нею не згодний. Чому вона така, це питання краще поставити йому. Він не є державним службовцем, він не пішов працювати до Адміністрації Президента”, — сказав Разумков.

Також, він додав, що йому не зовсім коректно коментувати цю ситуацію.

“Але зі своєї точки зору, навіть не з точки зору глави партії, а з точки зору громадянина, я багато з чим з Шефіром не згодний”, — зазначив Разумков.

Окрім того, він сказав, що розуміє, що в Україні є персоналії, які заробляють на війні.

“Це правда. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ця згубна практика нарешті закінчитися, а ті хто знову надумає заробляти на крові наших хлопців, отримає дуже добре по руках”, — заявив Разумков.

Нагадаємо, в Адміністрації Президента України Володимира Зеленського відхрестилися від заяв співвласника студії “Квартал 95” Бориса Шефіра про, зокрема, зменшення частки мовних квот на телебаченні й радіо, скасування закону про мову та можливість домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним.