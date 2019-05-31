Разумков заявив, що не згодний з позицією Шефіра щодо мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Глава партії “Слуга Народу”, член команди Зеленського Дмитро Разумков заявив, що не підтримує позицію співвласника студії "Квартал 95" Бориса Шефіра про, зокрема, зменшення частки мовних квот на телебаченні й радіо, скасування закону про мову та можливість домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним. Таку точку зору він висловив в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.
“В цих аспектах — це особиста позиція Шефіра. Я, наприклад, з нею не згодний. Чому вона така, це питання краще поставити йому. Він не є державним службовцем, він не пішов працювати до Адміністрації Президента”, — сказав Разумков.
Також, він додав, що йому не зовсім коректно коментувати цю ситуацію.
“Але зі своєї точки зору, навіть не з точки зору глави партії, а з точки зору громадянина, я багато з чим з Шефіром не згодний”, — зазначив Разумков.
Окрім того, він сказав, що розуміє, що в Україні є персоналії, які заробляють на війні.
“Це правда. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ця згубна практика нарешті закінчитися, а ті хто знову надумає заробляти на крові наших хлопців, отримає дуже добре по руках”, — заявив Разумков.
Нагадаємо, в Адміністрації Президента України Володимира Зеленського відхрестилися від заяв співвласника студії “Квартал 95” Бориса Шефіра про, зокрема, зменшення частки мовних квот на телебаченні й радіо, скасування закону про мову та можливість домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним.