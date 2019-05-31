У Зеленського відреагували на заяви про скасування мовного закону

"Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації Президента", - заявили у прес-службі.

Також в АП нагадали, що Борис Шефір не є посадовцем Адміністрації Президента чи членом партії "Слуга народу", - так само як не є ані штатним, ані позаштатним радником Президента.

"З часу вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з Главою держави", - уточнили в прес-службі президента.

В АП вказали, що Президент неодноразово висловлював свою позицію щодо можливих переговорів з Росією: вони не виключені, але їхній формат має бути погоджений із міжнародними партнерами України.

Що ж до мовного закону, додали в АП, то Зеленський підтримує статус української мови як єдиної державної. При цьому Президент вважає, "що держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань", йдеться у відповіді прес-служби Глави держави.

Коментуючи ідею зменшення квот, в прес-службі заявили, що це не є компетенцією Президента: "З цього питання має бути широкий професійний і громадський діалог".

Раніше співвласник групи "Квартал 95" Борис Шефір висловив думку, що потрібно зменшити частку мовних квот на телебаченні й радіо, а також скасувати закон про мову й "ухвалити нормальний закон".

Додамо, Володимир Зеленський до президентства був актором і художнім керівником "Кварталу 95". Компанія "Квартал 95" була заснована у 2003 році Володимиром Зеленським, Сергієм і Борисом Шефірами, вказано на сайті компанії.

Як повідомляв УНН, у Кабміні вважають неприйнятним можливе скасування закону про українську мову. Голова ВР Парубій заявив, що український народ не дозволить відмінити ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію.