У Кабміні відреагували на заяву про можливе скасування мовного закону

Так, віце-прем'єр України Павло Розенко вважає неприйнятним можливе скасування закону про українську мову.

"Для "нових русскіх" нової влади в Україні. В свій час, один "фунт" (на фото) (депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко – ред.) для одного президента вже відміняв закон про українську мову і писав новий. Доля цих пройдисвітів відома: відгребли і за "порєбрік", а українська мова була, є і буде. Можемо повторити", - написав Розенко у Twitter.

Крім того, віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко вважає такі дії частиною путінської програми і шляхом екс-президента України Януковича.

"Співавтор виборчої програми Президента Б. Шефір виступив за скасування закону про мову, квот та підтримки українського кіно. Думаю, це і є реальні плани Зеленського у гуманітарній політиці. Якщо так, то це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - написав Кириленко.

Зазначимо, раніше Борис Шефір висловив думку, що потрібно зменшити частку мовних квот на телебаченні й радіо, а також скасувати закон про мову й "ухвалити нормальний закон".

Додамо, Володимир Зеленський до президентства був актором і художнім керівником "Кварталу 95". Компанія "Квартал 95" була заснована у 2003 році Володимиром Зеленським, Сергієм і Борисом Шефірами, вказано на сайті компанії.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.

Для «нових русскіх» нової влади в Україні. В свій час, один «фунт» (на фото) для одного президента вже відміняв закон про українську мову і писав новий.

Доля цих пройдисвітів відома: відгребли і за «порєбрік», а українська мова була, є і буде...

МОЖЕМО ПОВТОРИТИ. pic.twitter.com/Vr0I9EZRjI

Співавтор виборчої програми Президента Б.Шефір виступив за скасування Закону про мову, квот та підтримки українського кіно. Думаю,це і є реальні плани Зеленського у гуманітарній політиці. Якщо так,то це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича