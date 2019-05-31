Парубій відреагував на заяву про можливе скасування мовного закону

"Ми вчора знову побачили, як представники Президента, члени його команди говорять про те, що треба відмінити закон про мову, відмінити квоти, декомунізацію. І, на жаль, це сьогодні стає для них звичною політикою. Я хочу сказати від імені Верховної Ради і уряду – український народ цього вам не дозволить, земля під вами буде горіти", - сказав Парубій.

Він додав, що народ не дозволить відмінити ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію.

"Український народ десятиліттями йшов до цього. Багато дочок і синів України поклали за це своє життя. Тому нам треба гуртуватися. Я впевнений, реванш не пройде", - додав Парубій.

За його словами, в Україні зараз криза, пов’язана з діями Президента.

Раніше співвласник групи "Квартал 95" Борис Шефір висловив думку, що потрібно зменшити частку мовних квот на телебаченні й радіо, а також скасувати закон про мову й "ухвалити нормальний закон".

Додамо, Володимир Зеленський до президентства був актором і художнім керівником "Кварталу 95". Компанія "Квартал 95" була заснована у 2003 році Володимиром Зеленським, Сергієм і Борисом Шефірами, вказано на сайті компанії.

Як повідомляв УНН, у Кабміні вважають неприйнятним можливе скасування закону про українську мову.