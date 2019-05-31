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Парубий отреагировал на заявление о возможной отмене языкового закона

Парубий отреагировал на заявление о возможной отмене языкового закона

Киев  •  УНН

 • 33884 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Украинский народ не позволит отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию. Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время утреннего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

"Мы вчера снова увидели, как представители Президента, члены его команды говорят о том, что надо отменить закон о языке, отменить квоты, декоммунизацию. И, к сожалению, это сегодня становится для них привычной политикой. Я хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства - украинский народ этого вам не позволит, земля под вами будет гореть", - сказал Парубий.

Он добавил, что народ не позволит отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию.

"Украинский народ десятилетиями шел к этому. Многие дочери и сыновья Украины положили за это свою жизнь. Поэтому нам надо объединяться. Я уверен, реванш не пройдет", - добавил Парубий.

По его словам, на Украине сейчас кризис, связанный с действиями Президента.

Ранее совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир высказал мнение, что нужно уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и "принять нормальный закон".

Добавим, Владимир Зеленский до президентства был актером и художественным руководителем "Квартала 95". Компания "Квартал 95" была основана в 2003 году Владимиром Зеленским, Сергеем и Борисом Шефирами, указано на сайте компании.

Как сообщал УНН, в Кабмине считают неприемлемым возможную отмену закона об украинском языке.

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