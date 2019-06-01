Скоро президент представит новую команду переговорщиков от Украины в Минске - министр

“Минская площадка возобновит свою работу. Насколько я понимаю 5 июня это произойдет”, — сообщил министр.

На вопрос ведучои, кто туда поедет, Павел Климкин ответил: “Будет назначена новая команда. Она будет, соответственно, представлена на следующей неделе, поскольку это сделает президент, я просто не буду это делать. Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые”.

Как сообщал УНН, глава государства предлагает законодательно закрепить спецучастки для военных.