Президент Украины встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 4610 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 28730 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 49959 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113650 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109030 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136268 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144037 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129988 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130068 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131265 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 45849 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 55497 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 52502 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 38061 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 26749 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 38061 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 113650 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 145113 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 157278 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 216015 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 15796 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 21941 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 52496 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 55491 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124382 просмотра
Актуальное
Президент Украины встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом

Президент Украины встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом

Киев  •  УНН

 • 11985 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Сегодня в рамках рабочего визита в институтов ЕС и НАТО Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В центре внимания собеседников были практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах.

“Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной”, — отметили в пресс-службе президента.

Президент заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами. В этой связи европейской стороне было сообщено о результатах встречи главы государства с представителями Международного валютного фонда, во время которой было достигнуто понимание относительно дальнейших шагов в сотрудничестве с фондом.

“Учитывая победу проевропейских политических сил на недавних выборах в Европейский парламент, Валдис Домбровскис выразил уверенность в сохранении солидарности по Украине в будущем составе Европейской Комиссии и Европейского Совета”, — добавили в АП.

Напоминаем, Зеленский рассказал, о чем Украина будет договариваться в Минске.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы