Президент Киев и Варшава должны вместе действовать против "Северного потока-2"

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина очень благодарна за постоянную поддержку, которую оказывает Польша для защиты украинских интересов на уровне Европейского Союза и НАТО. Об этом во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Брюсселе заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

“Польша является давним и преданным другом Украины в Европейском Союзе, настойчивым сторонником европейской перспективы для Украины, непоколебимым защитником суверенитета и территориальной целостности нашей страны на международной арене”, — подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил Анджея Дуду за то, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на надежную поддержку Польши и сотрудничество в многосторонних форматах, в частности на европейском уровне.

Президент также отметил, что Украина и Польша разделяют видение ключевых для Европы вопросов внешней политики и безопасности.

“Мы должны сохранить наше единство, чтобы наш общий голос был услышан и учтен в общеевропейском контексте. Мы имеем общее понимание глубины угроз, которые несет для всей Европы Россия, и вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единственным и солидарным с Украиной в борьбе против агрессии”, — отметил Владимир Зеленский.

По словам главы государства, другим важным направлением взаимодействия Украины и Польши на европейском уровне вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействие “Северному потоку-2”.

“Я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных моментов истории украинского-польских взаимоотношений на повестке дня стратегического партнерства Украины и Польши”, — добавил президент. Владимир Зеленский отметил, что с благодарностью принял приглашение президента Польши осуществить визит в Варшаву.

“Надеюсь и верю, что мы совместными усилиями будем творить историю успеха искренних отношений дружбы и партнерского взаимодействия между Украиной и Польшей. Я убежден, что перечень общих целей, интересов и проектов, которые мы вместе будем защищать и реализовывать, в частности на европейском уровне, только будет расширяться. В этом есть призвание нашего стратегического партнерства и совместного будущего”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.

Украинские Национальные Новости

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