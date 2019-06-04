Стало відомо, про що говорив Зеленський з Генсеком НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Під час зустрічі з Генеральним Секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський обговорював підтримку, яку НАТО продовжує надавати Україні, а так само ситуацію на Сході країни. Про це заявив Генеральний Секретар НАТО Йєнс Столтенберг на спільному прес-брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
"Ми щойно обговорили підтримку, яку НАТО продовжує надавати Україні. Україна - партнер, якого ми високо цінуємо. Ви берете участь у наших місіях в Афганістані та Косово навіть у той час, коли стикаєтесь з серйозними проблемами на своїй території", - сказав Генсек.
За його словами, сили Альянсу регулярно проводять спільні навчання з Україною - це демонструє прихильність України міжнародній безпеці.
"Ми також обговорили ситуацію на Сході України, включаючи спроби Росії видавати російські паспорти українським громадянам. Це останній приклад спроб Росії дестабілізувати ситуацію на Східній Україні і це крок у неправильному напрямку", - зазначив він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відправився в свій перший закордонний візит до Брюсселя з тим, щоб задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО, а також на реформування країни.