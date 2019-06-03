Зеленський їде до Брюсселя задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО - прес-секретар

КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський їде у перший свій закордонний візит до Брюсселя з тим, щоб задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО, а також на реформування країни, а крім того, хоче почути, що Україна може розраховувати на підтримку своїх прагнень з боку Євросоюзу. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу в АПУ, передає кореспондент УНН.