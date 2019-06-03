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Зеленський їде до Брюсселя задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО - прес-секретар

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський їде у перший свій закордонний візит до Брюсселя з тим, щоб задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО, а також на реформування країни, а крім того, хоче почути, що Україна може розраховувати на підтримку своїх прагнень з боку Євросоюзу. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу в АПУ, передає кореспондент УНН.

"Головна мета першого закордонного візиту Президента Володимира Зеленського – надати чіткий та недвозначний сигнал партнерам про незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Президент говорив про це в своїх заявах під час виборчої кампанії, під час телефонних розмов із західними лідерами. Під час візиту це буде підтверджено на рівні особистих контактів", - зазначила Мендель.

За її словами, на зустрічах з керівництвом ЄС та НАТО Президент планує наголосити на тому, що нове керівництво держави взяло курс на глибинні перетворення і докорінні реформи, зокрема - безкомпромісну боротьбу з корупцією.

"Президент очікує від зарубіжних партнерів підтвердження подальшої підтримки України у боротьбі з російською агресією, а також фінансової, організаційної та експертної допомоги процесу реформ в Україні", - додала прес-секретар Зеленського.

При цьому вона уточнила, що голова держави планує зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, головою Європейської Ради Дональдом Туском, європейським комісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом і своїм колегою президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла деталі підготовки першого закордонного візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселя.

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