У МЗС розповіли деталі першого закордонного візиту Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла деталі підготовки першого закордонного візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселя. Про це вона повідомила в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
”Це буде такий бліц, в якому він має зустрітися з дуже великою кількістю людей, які давно в політиці і які давно спостерігають за Україною”, - зазначила заступник міністра.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський 4-5 червня здійснить візит до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі.
Заплановані зустрічі Зеленського з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.
В АП зазначили, що Президент поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.