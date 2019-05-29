Названо дату візиту Зеленського до Брюсселя
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 4-5 червня здійснить візит до інституцій ЄС і НАТО у Брюсселі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
"4-5 червня відбудеться робочий візит Президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі", - повідомили в АП.
Заплановані зустрічі Зеленського з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.
В АП зазначили, що Президент поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський у червні має відвідати Брюссель.
Нагадаємо, в ЄС хотіли познайомитися з командою Зеленського.