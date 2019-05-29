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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 18645 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 59478 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 74812 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119622 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110857 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137231 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144545 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130162 просмотра

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Названа дата визита Зеленского в Брюссель

Названа дата визита Зеленского в Брюссель

Киев  •  УНН

 • 12764 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершит визит в институты ЕС и НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

"4-5 июня состоится рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского к институтам Европейского Союза и НАТО в Брюсселе", - сообщили в АП.

Запланированы встречи Зеленского с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур.

В АП отметили, что Президент проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в Донбассе, обменяется мнениями по лидерам институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский в июне должен посетить Брюссель.

Напомним, в ЕС хотели познакомиться с командой Зеленского.

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