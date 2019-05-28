В ЄС анонсували візит Зеленського до Брюсселя в червні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у червні має відвідати Брюссель. Про це під час брифінгу в Києві сказав Директор з питань країн Європи і Центральної Азії Європейської служби зовнішньої дії Томас Майр-Гартінг, передає кореспондент УНН.
“Під час наших зустрічей (в Україні — ред.) ми домовлялись про майбутні контакти між нашими лідерами. Зокрема, наступна важлива подія, яка відбудеться в Києві в липні цього року — це саміт Україна-ЄС. І у червні ми також очікуємо візит Президента Зеленського в Брюссель”, — сказав дипломат.
З його слів, саміт дасть можливість підкреслити ту сильну співпрацю і партнерство, які існують між Україною і ЄС, а також визначити основні пріоритети на наступний рік.
Раніше Пристайко розповів про план закордонних візитів Зеленського на найближчі місяці.